Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за жары

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемой жары в период с 7 по 9 июня включительно. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По прогнозам синоптиков, с субботы, 7 июня, до понедельника, 9 июня, воздух в столичном регионе днем будет прогреваться до 30 градусов. Именно поэтому городские службы переведены в режим повышенной готовности. На постоянном дежурстве будут находиться аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.

Бирюков уточнил, что во время жары специалисты уделят особое внимание обеспечению бесперебойной работы систем жизнеобеспечения. В связи с этим от электросетевых организаций потребовали подготовить источники аварийного питания.

Кроме того, сотрудники пожарно-спасательного гарнизона Москвы будут постоянно следить и патрулировать парки, леса для предотвращения возможных пожаров. В ТиНАО неподалеку от озелененных территорий и скверов будут дежурить расчеты поливомоечной техники, чтобы при необходимости оперативно помочь огнеборцам.

Также заммэра Москвы сообщил, что в жару коммунальные службы в цикличном режиме организуют полив дорог для их своевременного охлаждения и снижения риска пластической деформации. Помимо этого, особый уход при такой погоде потребуется городским цветникам. Их поливают рано утром или вечером, чтобы земля увлажнялась на глубину залегания корней – примерно на 30 сантиметров.

В ГУ МЧС России по Москве попросили горожан быть аккуратнее в жару, избегать перегрева на солнце, надевать светлую одежду и головной убор, а также пить больше воды. Кроме того, жителей и гостей столицы призвали соблюдать правила пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнем.

"При необходимости звоните по телефонам 101, 112 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01", – добавили в ведомстве.

Из-за жары в столице будет действовать оранжевый уровень погодной опасности. Синоптики объяснили, что повышение температуры до 30–32 градусов связано с выносом в регион теплого воздуха с юго-запада. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал не оставлять детей и животных в машинах в такую погоду.

