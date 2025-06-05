Автоэксперт Ладушкин: при движении в жару шина автомобиля может сильно перегреться

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При движении в жару по разогретому асфальту шина автомобиля может перегреться сильнее, чем необходимо. Об этом в беседе с RT заявил автоэксперт Евгений Ладушкин.

По словам собеседника издания, на покрышку также действует температура от тормозных механизмов, которые ее нагревают. При этом общая температура воздуха не позволяет шине охладиться до нормальной температуры.

Однако чем выше качество резины, тем лучше она сопротивляется этому эффекту, подчеркнул Ладушкин.

"Когда резина перегревается – это ведет к ухудшению управляемости. Также резина становится слишком мягкой. Она может быть легко пробита небольшим камнем или другим предметом, который при нормальной температуре ее бы не пробил", – добавил он.

Ранее автоэксперт Владимир Бахарев предупредил, что в жару в машине нельзя оставлять зажигалки и гаджеты. По его словам, из-за перегрева в них начинается химическая реакция, которая способна спровоцировать возгорание. Кроме того, водителям следует обратить внимание на медпрепараты, так как под воздействием высокой температуры их состав и воздействие могут измениться.