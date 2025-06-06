Москвичей призвали не оставлять детей и животных в машинах в жару

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Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал не оставлять детей и животных в машинах в жару. Об этом сообщает телеграм-канал столичного Дептранса.

По прогнозу синоптиков, с 7 по 10 июня в Москве ожидается сильная жара до 32 градусов. В связи с этим горожанам и гостям столицы также напоминают о необходимости пить больше воды, надевать одежду из натуральных тканей светлого цвета и головные уборы.

В Москве будет действовать оранжевый уровень погодной опасности из-за жары. По данным синоптиков, повышение температуры связано с выносом в регион теплого воздуха с юго-запада.

Кроме того, синоптики спрогнозировали жару до 34 градусов в Москве. Показатель может быть зафиксирован 10 июня. Гидрометцентр ожидает, что среднемесячная температура в июне составит плюс 17,3 градуса.