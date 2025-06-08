Жара до 30 градусов и гроза ожидаются в Москве 8 июня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Переменная облачность и кратковременный дождь прогнозируются в Москве в последний день недели, 8 июня. Местами по городу возможна гроза, предупреждает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 28 до 30 градусов жары, в Подмосковье – от 25 до 30 градусов.

Южный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 16 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве понизится до 18 градусов, по области – до 15 градусов.

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за жары. Предупреждение будет действовать до 18:00 вторника, 10 июня. По данным синоптиков, днем воздух может прогреваться до 30–32 градусов.

Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемой жары. На постоянном дежурстве будут находиться аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.