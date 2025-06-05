Врач Лишин: риск тромбообразования и камней в почках повышается в жару

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Жаркая погода повышает риск развития меланомы, образования тромбов и камней в почках. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт Виктор Лишин.

По его словам, ультрафиолетовое излучение при активном солнце может негативно отразиться на коже с большим количеством родинок.

"Повышается риск развития меланомы – злокачественной опухоли. Поэтому за 15–30 минут до выхода на улицу важно нанести солнцезащитный крем", – указал врач.





Виктор Лишин врач-терапевт Также стоит быть осторожным при проблемах с сердцем или гипертонии. Дело в том, что в жару может наблюдаться учащение пульса и повышение давления, поэтому нужно следить за этими показателями.

Плюс ко всему во время жаркой погоды крайне важно пить воду – 1,5–2 литра в день. При высоких температурах организм теряет жидкость, из-за чего кровь начинает сгущаться. В связи с этим возрастает риск образования тромбов, предупредил Лишин.

"Также страдают почки, из-за которых развиваются заболевания мочевыделительной системы. Если пить мало воды, там образуются осадки и камни", – предостерег эксперт.

Возможно обострение и легочных заболеваний. Например, в сухом воздухе содержится много пыли, что вредит астматикам, заключил Лишин.

Ранее врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев рассказал, что в жару опасно заниматься спортом. Физическая активность приводит к учащенному сердцебиению, провоцируя аритмию. Она, в свою очередь, может привести к образованию тромбов в сердце.

