Врач Русакова назвала протеиновое мороженое наиболее полезным для организма

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Протеиновое мороженое считается наиболее полезным по сравнению с остальными видами десерта, поскольку содержит меньше сахара и обогащено белком. Таким мнением с Москвой 24 поделилась врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

В целом, по ее словам, выбирать мороженое нужно только с натуральным составом, без добавления красителей и усилителей вкуса.

"Важно помнить, что, например, сливочное содержит большое количество жира и сахара, поэтому достаточно калорийно", – указала врач, добавив, что все виды мороженого стоит есть не более пары раз в неделю.



Дарья Русакова врач-диетолог, кандидат медицинских наук Полезной альтернативой может стать протеиновое. В нем больше белка и меньше углеводов, чем в других видах. Этот продукт поможет не выйти за рамки суточной калорийности и поддержать мышцы в хорошем состоянии.

Говоря про щербет и фруктовый лед, врач предупредила, что некоторые из них сравнимы со сладкими напитками, так как в их составе могут быть дополнительные сахар или мед. Кроме того, с фруктовым льдом нужно быть особенно осторожными пациентам с нарушением толерантности к глюкозе и сахарными диабетом, так как он содержит исключительно углеводы, заключила Русакова.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева назвала воду самым лучшим напитком в жару. Она посоветовала добавлять в нее лимон, мяту и огурец. От кофе и алкоголя в такую погоду лучше отказаться: они способны негативно отразиться на работе сердечно-сосудистой системы.