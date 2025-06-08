Столичные специалисты устраняют подтекание воды на станции "Комсомольская"

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Специалисты устраняют подтекание воды на станции столичного метрополитена "Комсомольская". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу подземки.

Ранее в телеграм-каналах появились кадры того, как вода капает с потолка станции на балкон.

Как уточнили представители метро, станция осуществляет работу в штатном режиме, поезда приходят и уходят в соответствии с расписанием.

"На балкон станции со свода наблюдается незначительное поступление воды. Место огорожено, воду убирают работники", – говорится в сообщении.

Ветер и сильный дождь могут сохраниться в Москве до конца дня 8 июня. Ливень идет почти во всех столичных районах. Кроме того, местами в городе ожидаются гроза и град.

В связи с этим в комплексе городского хозяйства рекомендовали горожанам не оставлять машины под деревьями и шаткими конструкциями.