Синоптик Позднякова: прошедшей весной солнце в Москве светило на 10% больше нормы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Солнце в Москве весной 2025 года светило на 10% больше нормы – 603 часа. Об этом в своем телеграм-канале сообщила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"По данным обсерватории МГУ, к маю число часов солнечного сияния в среднем достигает 275. Но прошедший май с его относительно прохладной погодой (средняя температура воздуха была на 0,4 градуса ниже нормы!) получил всего 257 часов солнечного сияния", – написала синоптик.

Позднякова уточнила, что только 6, 22 и 28 мая солнце светило в течение суток более 14 часов. Это составляет почти 90% от возможного.

При этом общих высоких показателей по числу солнечных часов весна получила благодаря апрелю, отметила эксперт.

Синоптик также уточнила, что в июне в среднем солнце светит в течение 279 часов, но в нынешнем столетии в 10 случаях месячная сумма часов солнечного сияния в Москве превышала 300 часов.

На следующей неделе в Москве ожидается жара до 34 градусов. Уже в воскресенье, 8 июня, столбик термометра поднимется днем до 30 градусов, на следующий день – до 33 градусов, а во вторник, 10 июня, достигнет отметки в 34 градуса.

По прогнозам Гидрометцентра, среднемесячная температура в июне составит плюс 17,3 градуса.

