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04 июня, 13:38

Общество

Весна 2025 года в Москве вошла в тройку самых теплых

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Прошедшая весна стала третьей среди самых теплых в Москве за всю историю метеонаблюдений, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Нынешняя зима и весна рекордно теплые. Средняя сезонная температура нынешнего года в Москве занимает третье место", – приводит его слова РИА Новости.

На первом месте стоит сезон весны 1975 года, а второй оказалась весна 2007-го, отметил Вильфанд.

Специалист также назвал московскую весну 2025 года уникальной по температурным характеристикам и осадкам. Резкие скачки и перепады температуры фиксировались в городе на протяжении всех трех месяцев.

Ранее жителей и гостей Москвы предупредили о высоком уровне пожароопасности в период с 5 по 7 июня. Горожан и туристов призвали соблюдать меры безопасности, быть внимательными и осторожными, а также исключить использование открытого огня.

При этом ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отмечал, что лето в Москве начнется с умеренного комфортного тепла. По его данным, июнь не будет жарким месяцем, так как температура воздуха превысит норму только на 1–2 градуса. Кроме того, прогнозируется небольшой недобор осадков.

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