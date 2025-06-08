МЧС предупредило о возможных смерчах в столице в ночь на 9 июня

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Смерчи могут сформироваться в Москве в ночь на понедельник, 9 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного МЧС России.

По данным Росгидромета, в период с 21:00 8 июня, воскресенья, до 03:00 9 июня в некоторых районах столицы ожидается сильный ливень, гроза, град и шквалистый ветер с порывами до 20–25 метров в секунду.

В связи с ожидающимися неблагоприятными погодными условиями МЧС рекомендовало водителям снизить скорость во время движения, увеличить дистанцию с другими участниками движения и избегать резких маневров в пути.

Тем временем горожанам посоветовали обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции, не искать укрытия под деревьями и не оставлять возле них личный транспорт.

Как отметили синоптики, возможное появление небольших смерчей и вихрей в столичном регионе связано с атмосферной неустойчивостью.

Между тем ближайшей ночью в Москве установится температура от 18 до 23 градусов. По словам специалистов, минимальная отметка на столбике термометра перед рассветом будет находиться около 18–20 градусов.

Кроме того, в дневные часы 9 июня в столице также будет тепло. Воздух прогреется до 27–30 градусов, что на 5 градусов выше климатической нормы.