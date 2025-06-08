Фото: Москва 24/Александр Авилов

Столичный аэропорт Внуково работает в штатном режиме на фоне непогоды, сообщила пресс-служба авиагавани.

В связи с неблагоприятными погодными условиями, в числе которых гроза и порывы ветра до 25 метров в секунду, четыре рейса примерно в 18:00 по московскому времени ушли на запасные аэродромы.

В настоящий момент все службы аэропорта работают бесперебойно и обеспечивают вылет воздушных судов в соответствии с расписанием.

Ранее авиагавань сообщила, что сильный ливень, град и шквалистый ветер привели к повреждению кровли аэропорта, из-за чего произошло подтопление внутри терминала. Кроме того, на фоне непогоды в расписание рейсов были внесены изменения.

Сильный дождь может задержаться в столице до конца воскресенья, 8 июня. Горожан и туристов призвали быть внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать возле них машины.