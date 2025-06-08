Службы аэропорта Внуково приведены в усиленный режим работы на фоне непогоды

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Службы столичного аэропорта Внуково переведены на усиленный режим работы на фоне подтопления внутри терминала. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани.

Сильный ливень, град и шквалистый ветер привели к повреждению кровли аэропорта. Для устранения повреждений и минимизации воздействия на вылеты самолетов задействованы все возможные ресурсы, уточняется в сообщении.

Из-за непогоды в расписание рейсов были внесены изменения. Пассажирам рекомендовали отслеживать актуальную информацию на официальном сайте аэропорта или у авиакомпаний.

"Приносим извинения за возможные неудобства. Безопасность и комфорт пассажиров остаются нашим приоритетом", – добавила пресс-служба.

В свою очередь, представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что посадка и вылет воздушных судов из аэропорта осуществляется согласно фактической погоде.

По состоянию на 18:15 по московскому времени три самолета, которые должны были сесть в столичной авиагавани, ушли на запасные аэродромы.

"Специалисты Росавиации и Госкорпорации по ОрВД усилили мониторинг за работой воздушного транспорта в московском регионе на фоне непогоды", – уточнил Кореняко.

Подтекание воды также устраняли на станции столичного метрополитена "Комсомольская". Во время этого станция осуществляла работу в штатном режиме, поезда приходили и уходили в соответствии с расписанием.

Сильный дождь может продлиться в Москве до конца дня 8 июня, воскресенья. В связи с этим комплекс городского хозяйства призвал жителей и туристов столицы к внимательности. Ведомство рекомендовало не искать укрытия под деревьями и не парковать вблизи них транспортные средства.