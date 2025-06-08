08 июня, 18:50Транспорт
Службы аэропорта Внуково приведены в усиленный режим работы на фоне непогоды
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Службы столичного аэропорта Внуково переведены на усиленный режим работы на фоне подтопления внутри терминала. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани.
Сильный ливень, град и шквалистый ветер привели к повреждению кровли аэропорта. Для устранения повреждений и минимизации воздействия на вылеты самолетов задействованы все возможные ресурсы, уточняется в сообщении.
Из-за непогоды в расписание рейсов были внесены изменения. Пассажирам рекомендовали отслеживать актуальную информацию на официальном сайте аэропорта или у авиакомпаний.
"Приносим извинения за возможные неудобства. Безопасность и комфорт пассажиров остаются нашим приоритетом", – добавила пресс-служба.
В свою очередь, представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что посадка и вылет воздушных судов из аэропорта осуществляется согласно фактической погоде.
По состоянию на 18:15 по московскому времени три самолета, которые должны были сесть в столичной авиагавани, ушли на запасные аэродромы.
"Специалисты Росавиации и Госкорпорации по ОрВД усилили мониторинг за работой воздушного транспорта в московском регионе на фоне непогоды", – уточнил Кореняко.
Подтекание воды также устраняли на станции столичного метрополитена "Комсомольская". Во время этого станция осуществляла работу в штатном режиме, поезда приходили и уходили в соответствии с расписанием.
Сильный дождь может продлиться в Москве до конца дня 8 июня, воскресенья. В связи с этим комплекс городского хозяйства призвал жителей и туристов столицы к внимательности. Ведомство рекомендовало не искать укрытия под деревьями и не парковать вблизи них транспортные средства.