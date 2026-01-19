В МИД Молдавии заявили о начале процесса выхода страны из СНГ

Фото: depositphotos/luckyuran

В МИД Молдавии начали подготовку к полному выходу страны из Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом заявил глава МИД республики Михай Попшой в эфире Radio Moldova.

По его словам, сейчас в ведомстве начался процесс разработки денонсации соглашений, которые лежат в основе создания организации. Речь идет об учредительном соглашении СНГ и приложении к нему, а также уставе СНГ.

Попшой рассказал, что законодатели получат на рассмотрение документы после того, как начнется новая сессия парламента. Вероятно, это произойдет в середине февраля. Если денонсация будет одобрена, Молдавия перестанет быть частью СНГ после утверждения президента.

В мае 2023 года председатель парламента Молдавии сообщил об инициации выхода страны из Межпарламентской ассамблеи СНГ. Он отправил властям запрос на подготовку соответствующего проекта. В качестве аргумента он заявил, что у Молдавии нет общих границ с СНГ, а членство в нем не помогло республике решить насущные проблемы.

Глава парламента республики Игорь Гросу заявлял, что Молдавия денонсировала конвенцию о Межпарламентской ассамблее (МПА) СНГ. Решение о выходе из договора было принято на заседании парламента республики. По его словам, проект поддержали 53 из 101 депутата.

