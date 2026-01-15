Форма поиска по сайту

15 января, 17:20

Политика

Путин заявил о деградации ситуации на международной арене

Фото: kremlin.ru

Ситуация на международной арене в настоящее время все больше деградирует при том, что сотрудничество стран должно быть одним из главных факторов развития и процветания человечества. Об этом заявил Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот новыми послами.

Российский лидер отметил, что в современном мире именно от способности государств к созидательному взаимодействию напрямую зависит всеобщая стабильность и безопасность. Открытое и честное партнерство предоставляет возможности для решения проблем.

"Недаром говорят, мир не наступает сам, его строят, причем каждый день. Мир требует усилий, ответственности и осознанного выбора. А актуальность этого очевидна", – подчеркнул глава государства.

По его словам, дипломатия и поиск компромисса все чаще подменяются односторонними опасными действиями и монологом стран, считающих допустимым навязать свою волю и "поучать жить" остальных.

Путин призвал более настойчиво требовать от всего мирового сообщества соблюдения международного права, а также оказывать реальное содействие "пробивающему себе дорогу новому многополярному миропорядку". Он заметил, что десятки стран страдают от неуважения их суверенных прав, от хаоса и беззакония, не обладая при этой силой и ресурсами, чтобы постоять за себя.

Россия открыта для обсуждения параметров нового миропорядка со всеми партнерами на международной арене, заявил ранее российский президент. Путин указал, что выступает за максимально широкую дискуссию, в том числе в рамках СНГ, ЕАЭС, ШОС и БРИКС. По его мнению, отношения между странами находятся на стадии коренных изменений.

