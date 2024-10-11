Путин заявил, что РФ готова обсуждать с партнерами выстраивание нового миропорядка

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Россия открыта для обсуждения параметров нового миропорядка со всеми партнерами на международной арене, сообщил Владимир Путин, выступая на форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития", посвященном 300-летию со дня рождения туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.

Российский лидер подчеркнул, что выступает за максимально широкую международную дискуссию, в том числе в рамках СНГ, ЕАЭС, ШОС и БРИКС. По его словам, именно в таком ключе РФ собирается провести саммит БРИКС в Казани.

Путин отметил, что международные отношения находятся на стадии коренных изменений. Говоря о Фраги, президент напомнил, что поэт призывал к чистоте, справедливости и равенству в отношении между людьми, государствами и нациями.

Как считает Путин, все это и сегодня близко здравомыслящим людям, и особенно актуально и востребовано в обстановке, когда мир сталкивается с беспрецедентными угрозами, межнациональными и межконфессиональными конфликтами.

"Когда международные отношения вступили в эпоху глобальных коренных изменений, когда формируется новый миропорядок, отражающий многообразие всей планеты. И этот естественный процесс носит необратимый характер", – заключил Путин.

Путин прибыл с рабочим визитом в столицу Туркменистана Ашхабад. В рамках поездки российский президент встретится с иранским лидером Масудом Пезешкианом, чтобы обсудить ряд двусторонних вопросов и резко обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке.