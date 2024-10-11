02:56Политика
Путин прилетел в Туркменистан с рабочим визитом
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в столицу Туркменистана Ашхабад. Об этом сообщает РИА Новости.
В рамках поездки российский президент примет участие в международном форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития", который посвящен 300-летию со дня рождения великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.
Кроме того, Путин встретится с иранским президентом Масудом Пезешкианом, чтобы обсудить ряд двусторонних вопросов и резко обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке.
Министерство иностранных дел Украины призвало Туркменистан арестовать президента РФ во время его визита. В Киеве призвали властей республики "уважать нормы международного права", в том числе решение МУС, выдавшего ордер на арест Путина.