Путин прилетел в Туркменистан с рабочим визитом

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Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в столицу Туркменистана Ашхабад. Об этом сообщает РИА Новости.

В рамках поездки российский президент примет участие в международном форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития", который посвящен 300-летию со дня рождения великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.

Кроме того, Путин встретится с иранским президентом Масудом Пезешкианом, чтобы обсудить ряд двусторонних вопросов и резко обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке.

Министерство иностранных дел Украины призвало Туркменистан арестовать президента РФ во время его визита. В Киеве призвали властей республики "уважать нормы международного права", в том числе решение МУС, выдавшего ордер на арест Путина.