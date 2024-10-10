Украина призвала Туркменистан арестовать Путина во время его визита в Ашхабад

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Министерство иностранных дел Украины призвало Туркменистан арестовать Владимира Путина во время его визита в Ашхабад. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на украинское ведомство.

Путин посетит Туркменистан с рабочим визитом 11 октября. Там российский президент примет участие в международном форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития".

Отмечается, что Туркменистан не подписал Римский статут. Вместе с тем в МИД Украины выразили надежду, что власти республики "уважают нормы международного права", в том числе решение Международного уголовного суда (МУС), выдавшего ордер на арест Путина.

В марте МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, так как те якобы причастны к незаконной депортации и перемещению детей из Украины в Россию. В МИД РФ отмечали, что это решение для России не имеет никакого значения.

В начале сентября Путин прибыл с официальным визитом в Монголию по приглашению президента страны Ухнагийна Хурэлсуха. После этого Украина стала настаивать, чтобы Монголия арестовала Путина в рамках исполнения соответствующего решения МУС.

В госдепартаменте США не стали осуждать Монголию за отказ арестовать Путина. Там заявили, что Вашингтон с пониманием относится к тому, в каком положении находится Монголия, гранича с двумя крупными странами, и выражает ей поддержку.