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16 мая, 11:07

Мэр Москвы

Сергей Собянин: более 30 тыс НКО зарегистрировано в Москве

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Более 30 тысяч некоммерческих организаций (НКО) работает в столице. Из них около 10 тысяч занимаются социальной поддержкой, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В частности, они оказывают помощь людям с инвалидностью, семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, детям-сиротам, участникам спецоперации и всем, кто нуждается в поддержке.

С 2002 года в столице проводится конкурс для социально ориентированных НКО, напомнил мэр. В нем участвуют проекты в 12 номинациях, включая молодежные и семейные, а также патриотические и благотворительные. За все время существования проекта было реализовано более 3,6 тысячи инициатив, которые помогли 10,5 миллиона человек.

Вместе с тем с 2020 года на mos.ru начал действовать благотворительный сервис, позволяющий москвичам поддерживать НКО. Это можно сделать через специальный раздел портала, при оплате счетов или с помощью приложения "Моя Москва", пояснил градоначальник. К сервису уже подключено 100 организаций, а количество пожертвований достигло 214 миллионов рублей.

Кроме того, уже на протяжении шести лет в мегаполисе реализуется программа поддержки НКО в социальной сфере "Москва – добрый город", продолжил Собянин. За это время в рамках конкурса грантов помощь получили 648 проектов на общую сумму 2,4 миллиарда рублей.

Также существует конкурс помещений, позволяющий НКО безвозмездно пользоваться городскими офисами в течение трех лет с возможностью продления договоров.

Помимо этого, в городе появился государственный социальный маркетплейс, где можно приобрести изделия, созданные особыми мастерами. Проект объединил 1,5 тысячи человек и почти 50 НКО. Сейчас в каталоге представлено более 1,7 тысячи товаров.

С 2020 года 1 086 проектов социально ориентированных НКО получили гранты мэра Москвы. Проекты выбирались экспертами в рамках конкурса. Среди них – "Мою страну воспитывало небо" от "Авиатрисы", знакомящий горожан с авиацией и подвигами героев, и "Друг и наставник" от фонда "Гольфстрим".

Также НКО могут воспользоваться бесплатными услугами коворкинг-центров столицы, где за пять лет оказали более 65 тысяч услуг. Например, программа "НКО Лаб" за этот период провела около 1,3 тысячи занятий для более чем 32 тысяч участников.

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