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07 июня, 13:15

Безопасность

В главке МЧС по Подмосковью перечислили меры предосторожности в грозу

В главке МЧС по Подмосковью перечислили меры предосторожности в грозу

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Синоптики спрогнозировали кратковременные грозы в Москве 7 июня. В связи с этим в ГУ МЧС по Московской области назвали главные правила безопасности в непогоду.

В частности, необходимо убрать с балконов и подоконников предметы, которые может сдуть ветром, а также отключить неиспользуемые электроприборы, в том числе чувствительную технику, компьютеры и телевизоры. Кроме того, вероятны кратковременные отключения электричества, поэтому стоит заранее приготовить фонарик и устройство для зарядки телефона.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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