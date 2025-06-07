В главке МЧС по Подмосковью перечислили меры предосторожности в грозу

Синоптики спрогнозировали кратковременные грозы в Москве 7 июня. В связи с этим в ГУ МЧС по Московской области назвали главные правила безопасности в непогоду.

В частности, необходимо убрать с балконов и подоконников предметы, которые может сдуть ветром, а также отключить неиспользуемые электроприборы, в том числе чувствительную технику, компьютеры и телевизоры. Кроме того, вероятны кратковременные отключения электричества, поэтому стоит заранее приготовить фонарик и устройство для зарядки телефона.

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