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04 июня, 22:08

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Аналитик Кусков: мгновенная блокировка фишинговых сайтов не избавит россиян от мошенников

Россиянам рассказали, сможет ли блокировка фишинговых сайтов ликвидировать мошенников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Мгновенную блокировку фишинговых сайтов не стоит воспринимать россиянам как "золотую пилюлю". Об этом в эфире радиостанции "Комсомольская правда" заявил аналитик, гендиректор одного информационно-аналитического агентства Денис Кусков.

По словам эксперта, не всегда пользователь может отличить настоящий ресурс банка или другой структуры от фишингового ресурса. Обычно, чтобы найти разницу, нужно иметь много возможностей для мониторинга, и отслеживать те позиции, которые обычно отличают фишинговый сайт от нефишингового.

"Конечно, МВД сейчас играет значительную роль в этом направлении, и вот тот пилотный проект, который только запустился сегодня, он как раз из числа тех. То есть это не золотая пилюля, это не значит, что у нас теперь мошенничества не будет больше в стране", – сказал Кусков.

Аналитик добавил, что пилотный проект нужен для того, чтобы понимать, как дальше защищать себя от фишинговых ресурсов, так как мошенники улучшают себя и находят другие принципы.

"Понятны причины возникновения фишинговых ресурсов, понятна их определенная отличительная черта, и система мониторинга будет как раз отслеживать подобные вещи", – уточнил эксперт.

Однако он заявил, что борьба с фишинговыми ресурсами – это долгоиграющая и системная история.

4 июня в РФ стартовал пилотный проект по ограничению доступа к фишинговым сайтам и приложениям. Этот проект создан для того, чтобы быстро выявлять и блокировать мошеннические интернет-ресурсы и приложения, созданные под видом порталов госучреждений, компаний и банков.

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