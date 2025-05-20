Депутат Колунов: мошенники рассылают фейковые письма об отключении горячей воды

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Мошенники стали рассылать фейковые письма с предложением проверить график отключения горячей воды. Об этом ТАСС заявил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

По словам депутата, ему поступает много жалоб на подобные действия злоумышленников. В рассылаемых письмах, уточнил он, ссылки ведут на фишинговые сайты, которые воруют персональные и банковские данные.

Парламентарий призвал россиян быть бдительными, так как кража персональных данных позволит мошенникам оформить на жертву кредиты.

Тем временем в Москве участились случаи мошенничества, связанные с записью на прием к врачу. Аферисты могут позвонить от имени медицинского учреждения и предложить записаться на прием или перенести запись. Затем они просят жертву продиктовать код из СМС или отправить личные данные.

В столичном Депздраве напомнили, что сотрудники медучреждений никогда не запрашивают никаких кодов.