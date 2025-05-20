Депутат Колунов: мошенники рассылают фейковые письма об отключении горячей воды

20 мая, 09:50Безопасность
Фото: 123RF/jubjob
Мошенники стали рассылать фейковые письма с предложением проверить график отключения горячей воды. Об этом ТАСС заявил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
По словам депутата, ему поступает много жалоб на подобные действия злоумышленников. В рассылаемых письмах, уточнил он, ссылки ведут на фишинговые сайты, которые воруют персональные и банковские данные.
Парламентарий призвал россиян быть бдительными, так как кража персональных данных позволит мошенникам оформить на жертву кредиты.
Тем временем в Москве участились случаи мошенничества, связанные с записью на прием к врачу. Аферисты могут позвонить от имени медицинского учреждения и предложить записаться на прием или перенести запись. Затем они просят жертву продиктовать код из СМС или отправить личные данные.
В столичном Депздраве напомнили, что сотрудники медучреждений никогда не запрашивают никаких кодов.
В интернете растет число мошенников, обещающих "избавить от долгов"