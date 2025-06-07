Грозы ожидаются в Москве вечером 7 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Грозы прогнозируются в столице в субботу, 7 июня, во второй половине дня. Об этом РИА Новости заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, характер погоды в Московском регионе продолжит формировать теплый сектор далекого североатлантического циклона. В связи с этим в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди.

Температура в столице составит от 26 до 28 градусов, по области – от 24 до 29 градусов. Скорость западного ветра будет варьироваться от 5 до 10 метров в секунду, атмосферное давление установится на отметке 746 миллиметров ртутного столба, отметил Леус.

Ранее синоптик Александр Ильин сообщил, что вечером 9 июня в Москву придет холодный фронт. Он указал, что дневная температура составит 29–30 градусов, что в целом можно назвать экстремальным значением. Однако с 10 июня воздух начнет охлаждаться до 18–23 градусов.