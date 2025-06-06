Синоптик Леус: обещанных 32 градусов в Москве в выходные не будет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве в выходные, 7 и 8 июня, температура воздуха не поднимется до плюс 32 градусов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Ранее синоптики спрогнозировали жару до 34 градусов в Москве. Предполагалось, что такой температурный показатель может быть зафиксирован 10 июня.

Однако, по словам Леуса, будет прохладнее, чем ожидалось. Он отметил, что в столице все равно прогнозируется теплая погода, так как столбик термометра будет выше средних многолетних значений на 4–6 градуса.

Леус заявил, что 7 июня на фоне локальных грозовых дождей температура воздуха составит 25–27 градусов. Пик теплой погоды, как указал синоптик, ожидается на следующий день – 27–29 градусов. Однако 8 июня тоже возможны кратковременные дожди и грозы, добавил метеоролог.

Жара в Москве спадет до плюс 20 градусов 10 июня, заключил Леус.

На фоне ожидаемой жары в период с 7 по 9 июня включительно городские службы переведены в режим повышенной готовности. На постоянном дежурстве будут находиться аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.

В ГУ МЧС России по Москве попросили горожан быть аккуратнее в жару, избегать перегрева на солнце, надевать светлую одежду и головной убор, а также пить больше воды. Кроме того, жителей и гостей столицы призвали соблюдать правила пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнем.

Центр организации дорожного движения (ЦОДД), в свою очередь, порекомендовал не оставлять детей и животных в машинах в такую погоду.

