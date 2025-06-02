"Московский патруль": тренировки собак-спасателей прошли на столичных водоемах

Тренировки собак-спасателей прошли на столичных водоемах в рамках мероприятия, посвященного Дню защиты детей.

Например, собака по кличке Лилу и кинолог Владимир успешно справились с заданием, в рамках которого они должны были вытащить из воды утопающего человека. С задачами спасателей также прекрасно справляются собаки породы ньюфаундленд. Их часто называют водолазами. Подробнее – в программе "Московский патруль".

