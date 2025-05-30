Депутат Буцкая заявила, что игрушки Labubu продаются в РФ с нарушениями

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Игрушки Labubu продаются в РФ с нарушениями, заявила в беседе с РИА Новости первый зампред комитета ГД по защите семьи Татьяна Буцкая.

"Надо посмотреть, есть ли у них дистрибьютор, каким способом они попадают в Россию. Мы делали контрольную закупку. На игрушках нет ни единого слова по-русски и даже знак маркировки стоит не нашей страны. Поэтому, очевидно, здесь имеются проблемы с продажей данных игрушек", – сказала она.

Депутат добавила, что все детские товары в РФ должны продаваться с сертификатом качества. При этом вопрос о нарушениях продажи игрушек Labubu должен обсуждаться отдельно. В частности, парламентарии уже готовят законопроект о "правильных" игрушках.



"Роскачество это уже взяло на контроль, но, возможно, что это вопросы для соответствующих органов, которые смотрят, есть сертификаты компании или нет", – резюмировала Буцкая.

Дизайнерские игрушки Labubu в виде плюшевых монстров начали набирать популярность в РФ, сообщали СМИ. Спрос на такие игрушки вырос в 5 раз, при этом стоимость оригинальных боксов достигает 50 тысяч рублей, тогда как цена реплик на маркетплейсах не превышает 1 тысячи рублей.

После этого Роскачество начало исследование игрушек, чтобы проверить их качество. Также эксперты проверят документацию. По данным Роскачества, аналоги популярной дизайнерской игрушки можно найти и за 500 рублей, но пока нет информации о том, отвечают ли реплики обязательным требованиям безопасности.

