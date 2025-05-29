Роскачество проверит игрушки Labubu на безопасность

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Роскачество запускает исследование игрушек Labubu. Изделия проверят на безопасность и качество, сообщает газета "Известия" со ссылкой на организацию.

Исследование будет направлено на изучение документов, сопровождающих продукцию. Эксперты планируют также проверить надежность шарниров и других элементов игрушек.

По данным Роскачества, оригинальная игрушка может стоит около 10 тысяч рублей и более, в то время как на маркетплейсах аналоги можно найти за 500, 1 000 и 3 000 рублей. Однако нет информации, отвечают ли реплики требованиям безопасности.

Labubu могут продаваться не как детские игрушки, а как сувениры. В таком случае товары могут выйти из-под обязательных требований технических регламентов о безопасности на игрушки. Такая ситуация была с другой продукцией – куклой Хагги Вагги. Несмотря на то, что продавцы ее позиционировали как сувенир, проверки Роскачества показали, что она может быть небезопасной для детей и некачественной.

Поскольку игрушка предназначена для игры ребенка в возрасте до 14 лет, она должна соответствовать всем требованиям технического регламента "О безопасности игрушек", сказал глава "Общественной потребительской инициативы" Олег Павлов. Речь идет о гигиенической безопасности, в которой важны органолептические, санитарно-химические, токсиколого-гигиенические и микробиологические показатели.

Проведение проверок в отношении Labubu поддержала и эксперт Юлия Загитова. По ее словам, изделие может касаться кожи, попадать в рот, вызывать эмоциональные реакции, поэтому нужна уверенность в том, что материалы не токсичны.

Ранее психолог Дарья Яушева заявила, что успех и массовая истерия у молодежи вокруг игрушек Labubu не опасна, но может стать сигналом определенных психологических проблем. Она пояснила, что есть такое понятие, как "переходный объект": тот, который помогает справляться с тревогой, одиночеством и эмоциональной нестабильностью.

Предметы с такой функцией могут использоваться в качестве своеобразного якоря, который создает ощущение устойчивости и контроля. Однако проблемой увлечение становится, только когда человек полностью уходит в мир фантазий и утрачивает связь с реальностью, сказала специалист.

