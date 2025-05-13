Игрушки Labubu начали набирать популярность в России

Фото: popmart.com

В России начали набирать популярность дизайнерские игрушки Labubu в виде плюшевых монстров. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По данным журналистов, сейчас спрос на такие игрушки вырос в пять раз. Оригинальные боксы с персонажами привозят в страну за 50 тысяч рублей. Однако стоимость реплик на маркетплейсах, как правило, не превышает 1 тысячи рублей.

"Это дизайнерская игрушка, которая внешне напоминает миниатюрного эльфа с большими заостренными ушами, широкими глазами, клыкастой улыбкой и слегка карикатурной внешностью. Она одновременно очаровательная и немного пугающая, что считается воплощением популярной в Азии эстетики ugly-cute (уродливо-милый. – Прим. ред.)", – пишут "Московские новости".

Labubu принадлежат китайскому бренду Pop Mart, дизайн создал гонконгский иллюстратор и художник Касинг Лунг. По его словам, игрушки вдохновлены европейскими сказками и эстетикой скандинавской природы. В 2015 году Лунг придумал серию иллюстрированных книг The Monsters, где Labubu стали главными героями. В оригинальной истории все Labubu – девочки, которые живут в таинственном лесу.

Впервые Labubu появились в виде рисунков и скульптурных работ в книгах Лунга. Спустя время они привлекли внимание Pop Mart, сотрудничество с китайской компанией началось в 2019 году. Именно Pop Mart придумал новую концепцию выпуска Labubu – так называемые blind boxes ("слепые коробки". – Прим. ред.), приобретая которые покупатель не знает, какой именно персонаж находится внутри.

К 2024 году Labubu вышли за пределы Азии, получив признание в Европе, США и России. Она стали популярны у фанатов игрушек, дизайнеров и модных блогеров. Серии Labubu обычно включают от 6 до 12 фигурок, из которых одна – редкая. Существуют тематические выпуски: "Цирк", "Мода", "Хеллоуин", "Фантазии" и другие.

Также существуют брелоки, запущенные в 2023 году, и гигантские Labubu. Последние тоже продаются в "слепом формате" и ограничены по тиражу.

В настоящий момент Labubu особо популярна у TikTok-аудитории. В 2024 году певица Лиса из K-pop-группы BLACKPINK опубликовала фотографии с Labubu, это запустило тренд среди молодежи по всему миру. Вскоре к тренду присоединились другие популярные личности.

Сейчас в TikTok насчитывается уже более 1,3 миллиона видео с хештегом #Labubu, на официальном YouTube-канале игрушки – 280 тысяч подписчиков. Согласно данным "Авито", в 2024 году спрос на Labubu для сумок увеличился вдвое по сравнению с 2023 годом.

В Азии фигурки стоят около 13–16 долларов, но на международных рынках цена увеличивается из-за таможенных пошлин. Например, стоимость игрушки в США варьируется от 27 до 289 долларов.

Приобрести игрушку можно в официальном магазине Pop Mart, на популярных маркетплейсах, в коллекционных и сувенирных магазинах и на вторичном рынке. В России обычные фигурки стоят от 800 до 1 500 рублей, полные сеты (12+1 фигурка) – от 10 000 до 16 000 рублей, лимитированные версии – от 3 000 до 15 000 рублей и большие фигурки – от 5 000 рублей и выше.

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