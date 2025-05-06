Австралийская сеть фастфуда оштрафована после продажи игрушек Гарфилда

Фото: news.com.au

Австралийская сеть фастфуда Hungry Jack's оштрафована на 150,2 тысячи долларов после продажи детских обеденных наборов с игрушками Гарфилда, которые не содержали предупреждение о наличии батареек-таблеток. Об этом сообщает News.com со ссылкой на решение комиссии по конкуренции и защите прав потребителей Австралии (ACCC).

По данным издания, более 27,5 тысячи игрушек были распространены предприятиями в период с 20 по 30 мая прошлого года. Они соответствовали стандартам безопасности, однако информация о встроенных батарейках, предупреждение об их опасности и инструкции на случай проглатывания ребенком отсутствовали.

Комиссия направила в адрес компании восемь уведомлений о нарушении закона о защите прав потребителей. Подобные батарейки опасны для детей, отметила заместитель председателя ACCC Катриона Лоу.

"Мы продолжим жестко пресекать нарушения, угрожающие безопасности детей", – добавила она.

После этого сеть отозвала игрушки Гарфилда и призвала потребителей немедленно изъять их у детей. Посетителям ресторанов быстрого питания предложили вернуть игрушки в любое предприятие сети, чтобы получить взамен аналогичные, но без батареек.

Кроме того, Hungry Jack's также пообещала ввести систему контроля, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем. Компания подписала обязательство и признала, что игрушки не соответствуют требованиям по информированию о батарейках. В случае невыполнения условий соглашения дело может быть передано в суд.

Ранее врач Елена Мескина рассказала, что детские игрушки должны быть безопасными и соответствовать возрасту ребенка. Она отметила, что безопасность игрушек определяется возрастом ребенка. Маленькие ребята еще не умеют вести себя должным образом во время игры и могут случайно проглотить элементы игрушки.

Кроме того, игрушки должны быть развивающими. Игры с ролевыми моделями способствуют формированию социальных умений у детей, помогая им осваивать различные социальные роли.