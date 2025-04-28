Россияне стали покупать бирки от хлеба

Фото: телеграм-канал "SHOT ПРОВЕРКА"

Россияне стали покупать бирки с датой производства хлеба, сообщает телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА со ссылкой на продавца по имени Юлия.

Девушка объяснила, что спрос на этот товар появился недавно, так как зародился тренд на скрапбукинг, то есть оформление альбомов о каких-либо памятных событиях. В частности, мамы оформляют такие альбомы для своих малышей при помощи бирок от хлеба, отметила продавец.

Это может быть как дата рождения ребенка, так и его первое сказанное слово. При этом потенциальные клиенты, по словам Юлии, ищут зажимы для хлеба с датой годовщины свадьбы.

Изначально девушка нашла бирки у себя на даче и без особых ожиданий опубликовала объявление в Сети. Но неожиданно лот очень заинтересовал покупателей, они спрашивали у нее разные даты, которых у девушки не оказалось. Количество просмотров объявления растет с каждым днем, поделилась она.

За все время ей удалось продать лишь одну бирку от хлеба. Стоимость товара – в районе 100 рублей. По словам продавца, в Сети есть и другие лица, которые уже продали множество бирок.

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