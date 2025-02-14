Визитка Стива Джобса выставлена на аукцион за 75 тысяч долларов

Фото: ТАСС/Zuma/Dai Sugano

Редкую визитную карточку одного из основателей корпорации Apple Стива Джобса выставили на аукцион. Торги проводит аукционный дом RR Auction, оценивший визитку в 75 тысяч долларов (около 7 миллионов рублей), пишет 9to5Mac.

Карточка была выпущена за год до анонса первого персонального компьютера Macintosh – в 1983 году. На ней имеется подпись Джобса и указана его должность. Кроме того, на визитке изображен логотип Apple.

Отмечается, что карточка имеет дефекты, однако ее подлинность не вызывает сомнений. Визитка представляет особенную ценность для коллекционеров, поскольку основатель Apple был избирателен при подписании памятных вещей, заявили в RR Auction.

"Визитные карточки с автографом Джобса имеют прямую связь с основателем одной из самых революционных компаний в мире", – подчеркнул исполнительный вице-президент аукционного дома Бобби Ливингстон.

В связи с тем, что ставки на визитку постоянно растут, RR Auction выставила на торги реплику шлема SpaceX, подписанную Илоном Маском. Текущая цена копии составляет более 2,3 тысячи долларов.

Ранее черновики песни американского певца, лауреата Нобелевской премии по литературе Боба Дилана Mr. Tambourine Man ушли с молотка за 508 тысяч долларов. Черновики, текст которых напечатан на машинке, были проданы на аукционе в Нэшвилле, штат Теннесси. Изначальная цена варьировалась от 400 тысяч до 600 тысяч долларов.

Между тем редкое первое издание книги "Гарри Поттер и философский камень" продали на аукционе более чем за 21 тысячу фунтов стерлингов. Управляющий аукционным домом NLB Auctions Дэниел Пирс нашел книгу среди вещей покойного мужчины из Бриксхема, которые хотели выкинуть.