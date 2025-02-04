Bloomberg: вилла Одри Хепберн в Швейцарии выставлена на продажу почти за 21 млн долларов

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Вилла La Paisible в Швейцарии, которая принадлежала британской актрисе Одри Хепберн, выставлена на продажу за 20,8 миллиона долларов (более 2 миллиардов рублей), сообщает агентство Bloomberg.

Актриса владела виллой с 1963 года до своей смерти в 1993 году. Трехэтажное здание XVIII века, в котором есть 12 спален и 8 ванных комнат, находится в деревне под Женевой. Его площадь превышает 1 тысячу квадратных метров.

Предыдущие владельцы выкупили особняк в 2001 году у семьи Хепберн. Они объяснили, что продают виллу потому, что она стала для них большой, когда дети семьи выросли и уехали.

Ранее черновики песни американского певца, лауреата Нобелевской премии по литературе Боба Дилана Mr. Tambourine Man ушли с молотка за 508 тысяч долларов.

Песню Mr. Tambourine Man Дилан написал в 1965 году. Черновики, текст которых напечатан на машинке, были проданы на аукционе в Нэшвилле, штат Теннесси. Изначальная цена варьировалась от 400 до 600 тысяч долларов.