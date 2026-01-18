Форма поиска по сайту

Bloomberg: Зеленский проводит встречи с возможными соперниками на выборах

Зеленский встретился с потенциальными кандидатами в президенты Украины – СМИ

Фото: ТАСС/Zuma

Украинский лидер Владимир Зеленский проводит переговоры со своими потенциальными соперниками на президентских выборах. Об этом сообщает издание Bloomberg.

В частности, Зеленский встретился с послом Украины в Великобритании Валерием Залужным, телеведущим Сергеем Притулой и блогером Сергеем Стерненко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

По мнению журналистов, таким образом украинский президент пытается закрепить свое положение в политике страны после окончания конфликта.

Ранее Зеленский заявлял, что уйдет из политики после завершения украинского конфликта. Он подчеркнул, что сейчас для него самое главное – добиться "справедливого мира", а вопрос сохранения своей должности не является первостепенным.

СМИ отмечали, что предстоящий год будет очень тяжелым как для украинской армии, так и для Зеленского на фоне политического давления из-за отсутствия выборов в стране.

Трамп посоветовал Зеленскому взять себя в руки

