03 декабря, 08:30Безопасность
МЧС показало кадры обезвреживания авиабомбы времен ВОВ в Волгограде
По данным министерства, опасный предмет обнаружили рабочие одного из предприятий на севере города. Пиротехники выяснили, что это 250-килограммовая фугасная бомба. Специалисты вывезли ее на полигон и подорвали.
Ранее подозрительный предмет, похожий на артиллерийский снаряд времен ВОВ, нашли на северо-западе Москвы. Предположительный снаряд обнаружили строители возле дома 17, корпуса 3, на улице Демьяна Бедного. Место ЧП было огорожено, а сам объект позднее ликвидирован.