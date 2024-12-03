МЧС показало кадры обезвреживания авиабомбы времен ВОВ в Волгограде

Сотрудники МЧС РФ обезвредили в Волгограде немецкую авиабомбу времен Великой Отечественной войны, передает пресс-служба ведомства.

По данным министерства, опасный предмет обнаружили рабочие одного из предприятий на севере города. Пиротехники выяснили, что это 250-килограммовая фугасная бомба. Специалисты вывезли ее на полигон и подорвали.

Ранее подозрительный предмет, похожий на артиллерийский снаряд времен ВОВ, нашли на северо-западе Москвы. Предположительный снаряд обнаружили строители возле дома 17, корпуса 3, на улице Демьяна Бедного. Место ЧП было огорожено, а сам объект позднее ликвидирован.

