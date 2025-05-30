ЦБ опроверг информацию об ограничениях на снятие наличных денег

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Информация о якобы вводимых с 1 июня ограничениях на снятие наличных денег в банкоматах не соответствует действительности. Об этом говорится в телеграм-канале Центробанка России.

В апреле 2025 года действительно были приняты изменения в закон о банках и банковской деятельности, которые обязывают финансовые организации проводить меры по защите клиентов от случаев мошенничества. Но они вступят в силу лишь с 1 сентября и будут применяться для всех карт, включая кредитные.

Если банк выявит, что клиент хочет снять деньги под влиянием мошенников, то ему на 48 часов ограничат выдачу наличных не более 50 тысяч рублей в сутки. При этом финансовая организация должна будет уведомить клиента о причинах такого ограничения.

За это время человек, который находится под влиянием злоумышленников, должен будет одуматься и отказаться от снятия денег. Однако при необходимости гражданин сможет получить наличные в отделении обслуживающего банка с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность.

"Банк России определит признаки выдачи наличных денег без добровольного согласия клиента и разместит их на сайте", – уточнили в ЦБ.

Ранее СМИ писали, что российские банки планируют ограничить внесение денег на виртуальные карты, выпущенные менее двух дней назад. Речь идет о таких картах, которые создаются в приложении банка либо в отдельной специальной утилите и хранятся на мобильном устройстве.

