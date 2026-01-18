Economist: ЕС может ликвидировать базы США при захвате Гренландии

Фото: depositphotos/Varavin88

Страны Евросоюза могут пригрозить Вашингтону ликвидацией американских военных баз в случае захвата Гренландии. Об этом говорится в статье издания The Economist.

Многие страны ЕС захотят сохранить базы США в качестве меры обеспечения безопасности, однако некоторые государства могут использовать их как рычаг давления на Белый дом. Отмечается, что Штатам будет непросто проецировать военную мощь в Африку и на Ближний Восток без доступа к своим базам в Европе.

Евросоюз также мог бы занять более агрессивный подход в экономике, пригрозив технологическим компаниям США. Однако для этого придется экстренно увеличить расходы на оборону, что окажет огромное давление на бюджеты, говорится в материале.

17 января президент США Дональд Трамп объявил о пошлинах в размере 10% в отношении Дании, Норвегии, Швеции, Франции, ФРГ, Великобритании, Финляндии и Нидерландов из-за ситуации вокруг Гренландии.

Они начнут действовать с 1 февраля и распространятся на все товары, направляемые в США. Кроме того, с 1 июня они будут увеличены до 25%.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в ответ на это заявила, что введение пошлин негативно скажется на трансатлантических отношениях между европейскими странами и США. Она подчеркнула, что ЕС полностью солидарен с Данией и народом Гренландии.