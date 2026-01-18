Фото: depositphotos/rospoint.ukr.net

Украинским властям следует отказаться от Донбасса и пойти на уступки России. Об этом заявил изданию Welt "чрезвычайно влиятельный" депутат Верховной рады, пожелавший остаться инкогнито.

Политик призвал пойти на компромисс, даже если это будет крайне болезненно. По словам чиновника, аналогичную позицию разделяют многие депутаты Рады и обычные украинцы.

Тем не менее на сегодняшний день подобные заявления находятся под запретом из-за давления со стороны правительства украинского лидера Владимира Зеленского и подконтрольных ему служб, отмечает издание.

Опрос Киевского международного института социологии показал, что более половины украинцев (55%) высказываются в пользу проведения референдума по урегулированию конфликта. В то же время 32% выступили против, а оставшиеся 14% не смогли определиться с выбором.

17 января украинская делегация прибыла в США на переговоры с американской стороной. В рамках консультаций планируется обсудить детали мирного соглашения.