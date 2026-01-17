Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США на переговоры

Фото: ТАСС/Zuma (Кирилл Буданов внесен в перечень террористов и экстремистов)

Глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), секретарь Совета безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров и глава парламентской фракции правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия прибыли в США на переговоры с американской стороной. Об этом Буданов сообщил в своем телеграм-канале.

Он уточнил, у украинской делегации запланирована встреча со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом, предпринимателем Джаредом Кушнером и министром американской армии Дэниелом Дрисколлом. Стороны намерены обсудить детали мирного соглашения.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал Зеленского главным препятствием на пути к достижению мира.

По его мнению, урегулирование украинского конфликта затягивается из-за позиций Киева, а не Москвы. Владимир Путин готов заключил мирную сделку, тогда как Зеленский относится к этому более сдержанно, уточнил глава Белого дома.