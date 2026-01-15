Bloomberg: европейские союзники Украины обеспокоены словами Трампа о Зеленском

Фото: whitehouse.gov

Недавние слова президента США Дональда Трампа об украинском лидере Владимире Зеленском должны встревожить европейских союзников Киева, передает Bloomberg.

По информации журналистов, союзники Украины обеспокоены тем, что американский лидер может навязать Киеву жесткие условия в своем стремлении урегулировать конфликт.

Ранее Трамп заявлял, что главным препятствием на пути к мирному соглашению является именно Зеленский. По его словам, урегулирование затягивается из-за позиции Киева, а не Москвы.

Лидер Штатов считает, что Владимир Путин готов заключить мирную сделку, тогда как украинский президент проявляет более сдержанную позицию. Именно поэтому Вашингтон должен убедить Зеленского согласиться на урегулирование, указывал Трамп.

