Кличко призвал украинцев покинуть Киев из-за энергокризиса

Фото: ТАСС/Zuma

Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей украинской столицы по возможности покинуть город из-за продолжающегося энергокризиса. Об этом он заявил в интервью Reuters.

По словам чиновника, это позволит снизить нагрузку на инфраструктуру Киева. Кличко также заявил, что эта зима будет крайне сложной для киевлян.

Киев на сегодняшний день обеспечен лишь половиной от требующейся ему электроэнергии, что свидетельствует о беспрецедентном кризисе. Впервые в истории украинской столицы большая часть населения остается без отопления на фоне сильнейших морозов.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство работой Кличко во время блэкаута и отключения отопления в украинской столице. Для Киева сформировали действующий штаб, его работа будет контролироваться на уровне правительства.