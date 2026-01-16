Форма поиска по сайту

16 января, 19:43

В мире

Каникулы объявлены в школах Киева из-за энергокризиса

Фото: 123RF.com/pavelzagudajlov

Каникулы введены в школах Киева из-за проблем с энергоснабжением. Они продлятся с 19 января по 1 февраля, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем телеграм-канале.

При этом градоначальник пояснил, что зимние каникулы были перенесены за счет весенних и летних, чтобы учебный год завершился не позднее 1 июля. Также Кличко добавил, что положение с энергоснабжением в украинской столице остается крайне тяжелым.

Информация о том, что Киев был полностью обесточен, появилась в СМИ несколькими днями ранее. По словам журналистов, у некоторых жителей 5 суток не было электричества. В соцсетях люди публиковали видео из своих квартир, в которых не было ни света, ни отопления.

Другие очевидцы рассказывали, что электричество в городе появлялось на 2–3 часа в день, также с перебоями поступали вода и тепло. Кроме того, из-за неполадок с электроснабжением в украинской столице закрывались магазины.

В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский анонсировал введение в стране режима ЧС в энергетике. Он уточнил, что отвечать за координацию различных работ и решение практических вопросов будет первый вице-премьер – министр энергетики Денис Шмыгаль.

