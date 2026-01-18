Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал сказочной фантазией Евросоюза идею о том, что Россия проиграет в конфликте на Украине и будет обязана выплатить репарации. Об этом он написал в соцсети X.

Орбан поделился, что Киев потребовал от своих европейских союзников 800 миллиардов евро на следующие десять лет. По словам премьера, такая сумма могла бы обеспечить Венгрии финансирование пенсий в течение 40 лет и поддержку семей в течение 60 лет.

"Однако Брюссель направляет деньги европейских налогоплательщиков на войну, основанную на фантазии о том, что Россия проиграет и выплатит репарации. Сказки не имеют места в бюджете Европы", – отметил Орбан.

Владимир Путин ранее указал на важность скорейшего мирного урегулирования конфликта на Украине, достижению которого могли бы поспособствовать российские инициативы по созданию новой, устойчивой и справедливой системы безопасности для Европы и мира.

По словам президента, Россия надеется, что Украина поймет необходимость устойчивого мира, который обеспечит безопасность для всех без исключения.