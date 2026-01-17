Фото: ТАСС/EPA/JOSE SENA GOULAO

Глава украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, подозреваемая в коррупции, заявила в суде, что Украина превратится в колонию Запада через пять лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские издания.

Тимошенко отметила, что если не будет проведена работа по объединению парламента и общества против правительства президента Украины Владимира Зеленского, то в течение пяти лет страна потеряет свою независимость.

"У нас будет герб, флаг, гимн, а кроме этого у нас ничего не будет. У нас будет развеянный по всему миру народ, а тут (на Украине. – Прим. ред.) будут прекрасные социально ориентированные корпорации, которые будут заниматься своими интересами, но не украинцами", – заявила политик.

Она добавила, что команда Зеленского через принимаемые в Раде законы проводит политику по лишению Украины суверенитета и возможности защищать интересы народа. В свою очередь, Запад использует Украину как тестовую площадку для отработки механизма по минимизации суверенитета государства и народа, уверена Тимошенко.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели обыски в офисе партии "Батькивщина".

Утверждалось, что Тимошенко вела переговоры с несколькими депутатами о присоединении к ее партии за деньги. Один из депутатов записал эти переговоры и передал материалы в НАБУ.

Позже сотрудники антикоррупционных ведомств предъявили обвинения Тимошенко в рамках дела о подкупе депутатов Верховной рады. Киевский суд избрал ей меру пресечения в виде залога на сумму 33,3 миллиона гривен (около 760 тысяч долларов).