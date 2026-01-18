СМИ показали кадры разговора Трампа и Макрона о прекращении огня на Украине

Фото: AP Photo/Pool Reuters/Lukas Barth

Разговор президента Франции Эммануэля Макрона и американского лидера Дональда Трампа о согласии Киева на 30-дневное прекращение огня было снято на видео. Соответствующими кадрами поделилось издание France TV.

Видео было снято 10 мая 2025 года, когда от российской стороны требовали согласиться на временное прекращение огня на Украине. Сначала Макрон звонит Трампу и сообщает ему, что украинский президент Владимир Зеленский согласился на условия прекращения огня.

"Отлично! Нобелевскую премию за это!" – ответил Трамп.

Позже Макрон перезвонил Трампу уже в компании самого Зеленского, а также прочих европейских лидеров. Они подтвердили согласие Киева на 30-дневное перемирие. Тем не менее глава Украины вновь потребовал от Трампа ввести санкции против Москвы.

В мае 2025 года Владимир Путин в ответ на требование согласиться на временное прекращение огня предложил Киеву "без всяких предварительных условий" возобновить прямые переговоры в Стамбуле. Российский лидер подчеркнул, что РФ никогда не отказывалась от диалога с украинской стороной.