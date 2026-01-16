Форма поиска по сайту

Новости

Новости

16 января, 23:31

Политика

Россия и Украина согласились на локальное прекращение огня у ЗАЭС

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) добилось соглашения с Россией и Украиной о введении локального режима прекращения огня возле Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом говорится на сайте агентства.

Прекращение огня позволит начать ремонт последней оставшейся резервной линии электропередачи на ЗАЭС. Группа МАГАТЭ вылетела из Вены, чтобы пронаблюдать за ремонтными работами.

"МАГАТЭ продолжает тесно сотрудничать с обеими сторонами, чтобы обеспечить ядерную безопасность на ЗАЭС и предотвратить ядерную катастрофу во время конфликта. Это временное прекращение огня, четвертое, которое мы договорились, демонстрирует незаменимую роль, которую мы продолжаем играть", – заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

В середине декабря стало известно, что энергоснабжение на ЗАЭС обеспечивалось за счет внешней линии электропередачи после огневого воздействия. Из-за атаки была повреждена линия связи между открытым распределительным устройством атомной и тепловой станций.

При этом электропитание собственных нужд ЗАЭС было сохранено. Также не были нарушены условия безопасной эксплуатации энергоблоков. Радиационный фон на станции был в норме и соответствовал природным значениям.

