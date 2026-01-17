Фото: ТАСС/Андрей Махонин

Режим работы 35 маршрутов наземного транспорта будет продлен ночью 19 января, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что автобусы и электробусы, проходящие рядом с местами до традиционных купаний, будут работать до 03:00. 18 ночных маршрутов будут работать всю ночь по обычному графику.

"Каждый год продлеваем работу наземного транспорта в праздник Крещения", – подчеркнул он.

Ликсутов также призвал выбирать только специально оборудованные площадки, на которых будут дежурить сотрудники МЧС.

Ранее заместитель мэра по вопросах ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что в преддверии Крещения церкви и храмы в Москве будут дополнительно обеспечены питьевое водой. В части приходов будет организованное временное водоснабжение. В случае, если это невозможно, подвоз воды будет осуществлен в помощью автоцистерн.

