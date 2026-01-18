Форма поиска по сайту

03:35

Политика

Правила авиаперелетов изменятся в России с 1 марта

Фото: depositphotos/nitinut380

Авиаперевозчики в РФ должны будут заранее информировать пассажиров об условиях перелета, порядке изменения билета и прочих деталях с 1 марта этого года. Об этом рассказал депутат Госдумы Александр Якубовский.

"Впервые в правилах детально закрепляется обязанность перевозчика заранее информировать пассажира об условиях перелета, порядке изменения билета, отказа от перевозки и возврата денежных средств, в том числе в случае болезни или иных вынужденных обстоятельств", – цитирует парламентария РИА Новости.

Авиакомпании также обяжут предоставлять детям до 12 лет и сопровождающим их пассажирам соседние места на борту без дополнительной платы и с четким описанием порядка их предоставления.

Кроме того, Минтранс устранил правовую неопределенность в вопросе вынужденного отказа от перелета: при задержке рейса более чем на 30 минут от времени, указанного в билете, пассажир имеет право на возврат денег. Изменения в том числе регламентируют обязанности перевозчика обеспечить пассажиров водой, едой и размещением при задержках.

Данные корректировки призваны сделать обязанности авиакомпаний четко зафиксированными, а права пассажиров – более понятными и предсказуемыми, подчеркнул Якубовский.

Ранее в Госдуме предложили сократить срок рассмотрения претензий пассажиров к авиакомпаниям с 30 до 5 рабочих дней. Поводом для предложения стали недавние сбои в работе аэропортов, включая задержки и отмены рейсов, проблемы с багажом и экстренные посадки.

Депутаты также предложили установить единый размер разрешенной ручной клади в самолете для удобства пассажиров. По мнению парламентариев, размер ручной клади "не должен зависеть от каких-либо факторов".

Авиаперевозчики России введут новые ограничения на провоз и использование пауэрбанков

