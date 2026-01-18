Форма поиска по сайту

01:12

Политика

Послы ЕС проведут экстренную встречу по пошлинам США 18 января

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Послы стран Евросоюза соберутся 18 января на экстренном заседании в Брюсселе на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о введении пошлин против европейских стран из-за ситуации вокруг Гренландии. Об этом пишет Reuters со ссылкой на дипломатов.

Предположительно, на данном заседании чиновники проработают практические меры для обсуждения на последующих министерских заседаниях Совета Евросоюза.

Трамп объявил о введении пошлин в размере 10% в отношении Дании, Норвегии, Швеции, Франции, ФРГ, Великобритании, Финляндии и Нидерландов из-за ситуации вокруг Гренландии. Они начнут действовать с 1 февраля и распространятся на все товары, направляемые в США. Кроме того, с 1 июня они будут увеличены до 25%.

Позже американский лидер заявил, что США готовы к немедленному началу переговоров с Данией и рядом европейских стран по вопросу о вхождении Гренландии в состав Штатов.

Новости мира: в США вновь заговорили о возможной аннексии Гренландии

