Медведчук: Трамп не будет похищать Зеленского, тот уже сдал свою страну

Фото: ТАСС/AP/Danylo Antoniuk

Президент США Дональд Трамп не будет похищать украинского лидера Владимира Зеленского, потому что тот, в отличие от главы Венесуэлы Николаса Мадуро, уже отдал свою страну во внешнее управление. Об этом заявил глава движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.

"Конечно, Зеленский – слуга многих господ, но похищают тех, кто упорствует и сопротивляется, а не тех, кто постоянно трется под ногами и виляет хвостом", – подчеркнул Медведчук, которого цитирует ТАСС.

Ранее Зеленский подтвердил разногласия с США по ряду пунктов проекта мирного соглашения с Россией. Вместе с тем президент Украины заявил, что его команда очень хорошо работает с американской стороной.

Трамп считает Зеленского главным препятствием на пути к достижению мира. По его мнению, урегулирование украинского конфликта затягивается из-за позиций Киева, а не Москвы.