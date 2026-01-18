Дмитриев посоветовал фон дер Ляйен не провоцировать Трампа

Фото: kremlin.ru

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев призвал председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен не провоцировать американского президента Дональда Трампа в вопросе Гренландии.

"Дорогая Урсула "Пфайзер" фон дер Ляйен, не провоцируйте папочку (Трампа. – Прим. ред.)! Заберите обратно 13 солдат, отправленных в Гренландию. За каждого отправленного солдата вы можете получить дополнительный тариф в размере 1%", – написал Дмитриев в соцсети X.

17 января Трамп объявил о пошлинах в размере 10% в отношении Дании, Норвегии, Швеции, Франции, ФРГ, Великобритании, Финляндии и Нидерландов из-за ситуации вокруг Гренландии.

Они начнут действовать с 1 февраля и распространятся на все товары, направляемые в США. Кроме того, с 1 июня они будут увеличены до 25%.

Фон дер Ляйен в ответ на это заявила, что введение пошлин негативно скажется на трансатлантических отношениях между европейскими странами и США. Она подчеркнула, что ЕС полностью солидарен с Данией и народом Гренландии.