МВД предупредило о блокировке абонентов, передавших номера мошенникам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Номера абонентов, использованные мошенниками в качестве аренды, будут блокироваться. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

"Новость <...> может коснуться любого из жителей нашей страны. МВД России предупреждает о блокировке номеров абонентов, которые сдают свои аккаунты в аренду мошенникам", – отметила Волк.

Представитель ведомства добавила, что в основном аферисты берут в аренду аккаунты "популярного сервиса мгновенного обмена сообщениями". По ее словам, МВД может расценить аренду аккаунтов как соучастие в преступлении, в результате чего человек понесет уголовное наказание.

В данный момент операторам поступило постановление о блокировке более 4,5 тысячи номеров, уточнила Волк.

Ранее МВД предупредило о лишении свободы за сдачу аккаунтов в аренду. При передаче аккаунта третьим лицам он будет использован call-центрами для совершения мошеннических действий, уточнили в ведомстве. Таким образом, человек становится соучастником преступления по статье 159 УК РФ "Мошенничество", что грозит ему наказанием в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В УБК МВД подчеркнули, что самым молодым установленным участником данной схемы стал десятилетний мальчик, который сдал в аренду свой аккаунт мошенническому call-центру. За это он получил 1 500 рублей.

